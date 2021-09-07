Создали объединение "Справедливость": фракцию "Голоса" в Раде покинули 11 депутатов

7 сентября 2021 , 14:23
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Юлия Клименко в фейсбуке

Ряд нардепов, которые пришли в Верховную Раду от партии "Голос", решили покинуть политсилу. После этого они создали собственное парламентское объединение "Справедливость".

Его создали 16 июня, а первой о решении сообщила Александра Устинова. Впоследствии к ней присоединились Ольга Стефанишина, Соломия Бобровская и Ярослав Юрчишин.

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Объединение "Справедливость"

Юлия Клименко заявила, что кроме нее в "Справедливость" вошли еще 10 нардепов, а именно:

  • Соломия Бобровская;
  • Наталья Пипа;
  • Александра Устинова;
  • Ольга Стефанишина;
  • Владимир Цабаль;
  • Роман Лозинский;
  • Галина Васильченко;
  • Ярослав Юрчишин;
  • Андрей Шараскин;
  • Ярослав Рущишин.

На третьем году работы в Парламенте зашли в сессионный зал в составе объединения "Справедливость". Теперь нас 11,
– заметила Юлия Клименко.

Кроме этого, она поблагодарила своих коллег за их "позицию и ценности".


Фракцию "Голоса" в Раде покинули 11 депутатов / Фото из Фейсбука Юлии Клименко.

Что говорят в "Голосе"

В пресс-службе политсилы говорят, что с уважением относятся к решению коллег. Однако в партии надеются, что они продолжат работать по программе, с которой шли на выборы.
Автор: Олег Васьків