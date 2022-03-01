Создали онлайн-карту магазинов с актуальным графиком работы

В условиях постоянной опасности и военного положения магазины изменили свои графики работы. В сети появилась карта с актуальной информацией о магазинах в вашем городе.

Онлайн-карта создана с помощью сервиса Google. Ее можно найти по ссылке.

Нужно знать Какие места самые безопасные в доме: показали графику

На карте есть следующая информация:

название магазина/торговой сети;

график работы конкретных магазинов в разных городах;

адреса магазинов;

статус работы торговых точек.



Карта работающих магазинов в городах Украины

По состоянию на 1 марта на карте уже внесена информация о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Перчатка и ЭКО маркет.

Данные будут постоянно обновлять и добавлять новые магазины и торговые сети. Время обновления информации указано в соответствующем поле в выдвижном окне.

Отметим, Нацбанк призвал украинцев платить картами, где это возможно. Это поможет сохранить жизнь инкассаторов, которые пополняют банкоматы.

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