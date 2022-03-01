Онлайн-карту створено за допомогою сервісу Google. Її можна знайти за посиланням.

Потрібно знати Які місця найбезпечніші у домівці: показали графіку

На мапі є така інформація:

назва магазину/торговельної мережі;

графік роботи конкретних магазинів у різних містах;

адреси магазинів;

статус роботи торговельних точок.



Карта працюючих магазинів у містах України

Станом на 1 березня на карті уже внесена інформація про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет.

Дані будуть постійно оновлювати і додавати нові магазини й торговельні мережі. Час оновлення інформації зазначені у відповідному полі у висувному вікні.

Зауважимо, Нацбанк закликав українців платити картками, де це можливо. Це ждопоможе зберегти життя інкасаторів, які поповнюють банкомати.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!