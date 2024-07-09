Единая противовоздушная система Европы: как Польша может помочь Украине сбивать ракеты

Украина подписала соглашение по безопасности с Польшей. Кроме этого продолжается совместная работа над механизмом сбивания российских ракет, поэтому страны впоследствии могут сотрудничать по защите воздушного пространства Украины.

В целом Польша в Евросоюзе выступает за создание единой системы противовоздушной обороны. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора компании по производству РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, добавив, что такая инициатива предусматривает взаимодействие между государствами для защиты неба.

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Как Польша может помочь Украине в небе

Создание единой системы ПВО значительно облегчит работу, потому что можно будет распределить поровну все средства, которые есть в странах. Этот сценарий может предусматривать присоединение Украины к единой системе противовоздушной обороны Европы, которая будет предусматривать защиту определенных направлений воздушного пространства Украины.

Украине надо объединиться с Европой и создавать такую систему. Это будет самым действенным механизмом, который поможет нам усилить элементы своей противовоздушной обороны, получив компоненты к ней, а также предоставить свой опыт западным партнерам,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Он отметил, что сейчас Украина имеет наибольший опыт сбивания любых воздушных целей, учитывая ежедневный натиск, который мы испытываем со стороны России.

В каком формате может вестись работа

Наиболее действенно будет сотрудничать в плане работы воздушных систем, то есть использование самолетов и дополнительно самолетов дальнего радиолокационного слежения, которые контролируют воздушное пространство Украины. Это позволит покрыть примерно 600 километров территории Украины, почти все левобережье.

Также некоторые наземные системы ПВО могут быть перемещены ближе к западной части Украины. В общем вариантов есть много, но все станет понятно после конкретных договоренностей с Польшей или Евросоюзом.