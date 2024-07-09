Загалом Польща в Євросоюзі виступає за створення єдиної системи протиповітряної оборони. Про це 24 Каналу розповів заступник директора компанії з виробництва РЕБ, експерт з авіації Анатолій Храпчинський, додавши, що така ініціатива передбачає взаємодію між державами для захисту неба.

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Як Польща може допомогти Україні в небі

Створення єдиної системи ППО значно полегшить роботу, тому що можна буде розподілити порівно всі засоби, які є у країнах. Цей сценарій може передбачати приєднання України до єдиної системи протиповітряної оборони Європи, яка буде передбачати захист певних напрямків повітряного простору України.

Україні треба єднатися з Європою та створювати таку систему. Це буде найдієвішим механізмом, який допоможе нам підсилити елементи своєї протиповітряної оборони, отримавши компоненти до неї, а також надати свій досвід західним партнерам,

– зауважив Анатолій Храпчинський.

Він наголосив, що зараз Україна має найбільший досвід збиття будь-яких повітряних цілей, враховуючи щоденний натиск, якого ми зазнаємо з боку Росії.

У якому форматі може вестися робота

Найбільш дієво буде співпрацювати у плані роботи повітряних систем, тобто використання літаків і додатково літаків дальнього радіолокаційного стеження, які контролюватимуть повітряний простір. Це дозволить покрити приблизно 600 кілометрів території України, майже все лівобережжя.

Також деякі наземні системи ППО можуть бути переміщені ближче до західної частини України. Загалом варіантів є багато, але все стане зрозуміло після конкретних домовленостей з Польщею чи Євросоюзом.