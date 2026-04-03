Офис Военного омбудсмена выступает против создания штурмовых войск: в чем причина

Офис Военного омбудсмена выступил против идеи создания штурмовых войск, ведь при таком сценарии нарушения прав военнослужащих, которые происходят в отдельных штурмовых полках, могут распространиться на другие подразделения.

Об этом сказал первый заместитель Военного омбудсмена Руслан Цыганков в интервью "Радио Свобода".

Что не так со штурмовыми полками?

Руслан Цыганков рассказал, что сейчас наиболее известными штурмовыми полками являются 225-й и 425-й ("Скала"). В то же время именно из них поступают многочисленные жалобы о нарушении прав военнослужащих.

В частности, в полку "Скала" зафиксированы факты избиения военных. Также бойцы не имеют доступа к телефонам – вероятно, чтобы они не могли пожаловаться.

Эти два подразделения, кроме своей эффективности, несут очень высокие риски именно в контексте нарушения прав военнослужащих. Мы это понимаем, и эти два подразделения под нашим взглядом,

– подчеркнул Цыганков.

В то же время заместитель Военного омбудсмена привел пример 210-го штурмового полка, который недавно посетил, и заметил, что там ситуация выглядит значительно лучше. Это касается как условий, так и отношения командования и проведения БЗВП.

Насколько эффективность того же 210-го по сравнению с 225-м, я не готов сейчас говорить. Но нам не очень хотелось бы, чтобы определенные традиции этих полков (225-го и 425-го, – 24 Канал) переходили на другие подразделения, которые теоретически могут войти в штурмовые войска,

– пояснил Руслан Цыганков.

Отдельно Цыганков обратил внимание, что одной из причин проблем может быть большая численность таких подразделений: по его словам, управление полка не всегда способно эффективно контролировать столь масштабную структуру, которая может насчитывать до 15 батальонов.

