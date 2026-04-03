Про це сказав перший заступник Військового омбудсмана Руслан Циганков в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Що не так зі штурмовими полками?

Руслан Циганков розповів, що наразі найбільш відомими штурмовими полками є 225-й та 425-й ("Скеля"). Водночас саме з них надходять численні скарги про порушення прав військовослужбовців.

Зокрема, в полку "Скеля" зафіксовані факти побиття військових. Також бійці не мають доступу до телефонів – ймовірно, щоб вони не могли поскаржитися.

Ці два підрозділи, окрім своєї ефективності, несуть дуже високі ризики саме в контексті порушення прав військовослужбовців. Ми це розуміємо, і ці два підрозділи під нашим поглядом,

– наголосив Циганков.

Водночас заступник Військового омбудсмана навів приклад 210-го штурмового полку, який нещодавно відвідав, і зауважив, що там ситуація виглядає значно кращою. Це стосується як умов, так і ставлення командування та проведення БЗВП.

Наскільки ефективність того ж самого 210-го в порівнянні з 225-м, я не готовий зараз казати. Але нам не дуже хотілося б, щоб певні традиції цих полків (225-го і 425-го, – 24 Канал) переходили на інші підрозділи, які теоретично можуть увійти до штурмових військ,

– пояснив Руслан Циганков.

Окремо Циганков звернув увагу, що однією з причин проблем може бути велика чисельність таких підрозділів: за його словами, управління полку не завжди здатне ефективно контролювати настільки масштабну структуру, яка може налічувати до 15 батальйонів.

