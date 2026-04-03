Об этом сказал первый заместитель Военного омбудсмена Руслан Цыганков в интервью "Радио Свобода".
Что не так со штурмовыми полками?
Руслан Цыганков рассказал, что сейчас наиболее известными штурмовыми полками являются 225-й и 425-й ("Скала"). В то же время именно из них поступают многочисленные жалобы о нарушении прав военнослужащих.
В частности, в полку "Скала" зафиксированы факты избиения военных. Также бойцы не имеют доступа к телефонам – вероятно, чтобы они не могли пожаловаться.
Эти два подразделения, кроме своей эффективности, несут очень высокие риски именно в контексте нарушения прав военнослужащих. Мы это понимаем, и эти два подразделения под нашим взглядом,
– подчеркнул Цыганков.
В то же время заместитель Военного омбудсмена привел пример 210-го штурмового полка, который недавно посетил, и заметил, что там ситуация выглядит значительно лучше. Это касается как условий, так и отношения командования и проведения БЗВП.
Насколько эффективность того же 210-го по сравнению с 225-м, я не готов сейчас говорить. Но нам не очень хотелось бы, чтобы определенные традиции этих полков (225-го и 425-го, – 24 Канал) переходили на другие подразделения, которые теоретически могут войти в штурмовые войска,
– пояснил Руслан Цыганков.
Отдельно Цыганков обратил внимание, что одной из причин проблем может быть большая численность таких подразделений: по его словам, управление полка не всегда способно эффективно контролировать столь масштабную структуру, которая может насчитывать до 15 батальонов.
Полк "Скала" попал в скандал: что известно?
Недавно советник министра обороны Украины и волонтер Сергей Стерненко обвинил командиров полка "Скала" в якобы значительных потерях среди военных, которых отправили в штурм под Покровском.
Однако в полку "Скала" отвергли обвинения: военные признали потерю двух бойцов в бою 31 марта, но отметили, что выводы Стерненко базируются на искаженных данных российских источников.
На ситуацию также отреагировали в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ. Там заявили, что операцию, которую 31 марта проводил штурмовой полк "Скала" в районе Гришино на Покровском направлении, анализирует высшее военное командование. Сейчас продолжается служебная проверка.