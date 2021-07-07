Создание террористической организации: суд отпустил Нелю Штепу

7 июля 2021 , 12:27
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Источник:

фейсбук Александра Шардина

Суд в Харькове 6 июля отказался посадить Нелю Штепу под домашний арест. Скандальную экс-руководительницу Славянского городского совета отпустили под личное обязательство.

Штепу отпустили

Орджоникидзевский районный суд Харькова не удовлетворил ходатайство прокурора о мере пресечения для Штепы. Об этом заявил адвокат Штепы Александр Шадрин.

Ранее Скандальную Нелю Штепу отправили под ночной арест

Теперь одиозный политик обязана лишь:

  • прибывать в суд по первому требованию;
  • сообщать об изменении своего места жительства или работы;
  • не общаться со свидетелями стороны обвинения, которых еще не допросили.

Если Штепа не будет придерживаться этих требований, то суд может одобрить более жесткую меру пресечения и наложить на нее штраф.

Обратите внимание! В конце января 2021 года суд отправил Штепу под ночной арест на 60 суток, а в апреле – продлил его. Экс-глава горсовета носила электронный браслет ежедневно с 22:00 до 05:00.

Что известно о деле Штепы

Автор: Софія Мінджоса