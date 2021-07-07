Создание террористической организации: суд отпустил Нелю Штепу

Суд в Харькове 6 июля отказался посадить Нелю Штепу под домашний арест. Скандальную экс-руководительницу Славянского городского совета отпустили под личное обязательство.

Штепу отпустили

Орджоникидзевский районный суд Харькова не удовлетворил ходатайство прокурора о мере пресечения для Штепы. Об этом заявил адвокат Штепы Александр Шадрин.

Ранее Скандальную Нелю Штепу отправили под ночной арест

Теперь одиозный политик обязана лишь:

прибывать в суд по первому требованию;

сообщать об изменении своего места жительства или работы;

не общаться со свидетелями стороны обвинения, которых еще не допросили.

Если Штепа не будет придерживаться этих требований, то суд может одобрить более жесткую меру пресечения и наложить на нее штраф.

Что известно о деле Штепы

В июле 2014 года скандального политика задержали по подозрению в сепаратизме. Все потому, что женщина радовалась, когда российские военные пришли в Славянск.

Штепа же говорит, что якобы звала Путина из-за давления боевиков.

Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу депутата и обязал выплатить ей 3600 евро.

В конце января 2021 года суд отправил Штепу под ночной арест на 60 суток, а в апреле – продлил его. Экс-глава горсовета носила электронный браслет ежедневно с 22:00 до 05:00.