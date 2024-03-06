Планирует ли Евросоюз создавать собственную армию: Боррель дал четкий ответ

В течение многих лет Париж, Берлин и даже Будапешт призывали к созданию армии ЕС. Боррель рассказал, воплотят ли западные лидеры свои оборонные амбиции.

Недавно Еврокомиссия впервые в истории представила стратегию европейской оборонной промышленности, которая поможет государствам-членам ЕС увеличить производство оружия и снарядов. Также предложение предусматривает сближение украинского оборонно-промышленного комплекса с европейским и предоставит возможность для сотрудничества и совместной закупки оружия.

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Рассматривает ли ЕС создание собственной армии

Высший представитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что оборона является чрезвычайно важной для ЕС.

Поэтому, по его словам, лучше сотрудничать между странами, чем иметь одну армию.

Оборона – это компетенция государств-членов. Дело не в том, чтобы иметь армию ЕС, а в том, чтобы лучше сотрудничать между 27 армиями,

– заявил Боррель.

Politico же отмечает, что в течение последних нескольких месяцев, когда европейские лидеры вели напряженные дискуссии об оборонных амбициях ЕС, голоса, призывающие к созданию армии, в основном затихли.

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