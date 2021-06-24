Создателя первого в мире антивируса McAfee нашли мертвым в испанской тюрьме

Американского миллионера Джона Макафи нашли мертвым в тюрьме Барселоны. Незадолго до этого испанский суд решил выдать его США.

Макафи – разработчик первого в мире коммерческого антивируса McAfee. В сентябре ему должно было бы исполниться 76 лет.

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Это могло быть самоубийство

Врачи пытались реанимировать Макафи, однако спасти его не удалось. По предварительной информации, миллионер покончил с собой. Действительно ли это так – будет выяснять следствие.

Почему Макафи был за решеткой

Мужчина находился в тюрьме в Испании с октября 2020 года. Его задержали в аэропорту Барселоны по запросу Минюста США. Все из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег. Сам миллионер отвергал все обвинения и заявлял о преследовании по политическим мотивам. Однако суд не нашел этому подтверждения.

Кто такой Джон Макафи: основное

23 июня испанский суд разрешил экстрадировать Джона Макафи в США. Ему грозило до 30 лет лишения свободы.

Источник: "Википедия"