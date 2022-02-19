Сознательное намерение продолжать нагнетание: Россия не приняла участие в срочном заседании ТКГ

Россия не приняла участие во внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы, которое созвали на 19 февраля. Украина считает, что это сознательное намерение Москвы продолжать нагнетание ситуации.

Украинская делегация в ТКГ сообщила, что Россия вновь не приняла участие во внеочередном заседании. Его на 11:00 19 февраля созвали по инициативе координатора ОБСЕ в группе с целью срочного обсуждения ситуации безопасности.

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Россия вновь проигнорировала заседание ТКГ

В украинской делегации отметили, что такая позиция Москвы вызывает недоумение. Ведь политические советники лидеров стран нормандского формата в совместном заявлении 26 января поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня, несмотря на разногласия по другим вопросам имплементации минских договоренностей.

Считаем, что неучастие России свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации,

– подчеркнули в делегации Украины.

Там добавили, что блокирование работы ТКГ государством-агрессором ставит под сомнение искренность заявлений руководства России о приверженности выполнению минских договоренностей и отсутствие агрессивных намерений в отношении Украины.

Кроме того, "деградация безопасности вдоль всей линии разграничения и провокационные заявления и действия на неподконтрольных территориях вызывают существенную обеспокоенность".

Украинская сторона также обратила внимание, что все это происходит во время Мюнхенской конференции, когда внимание всего мирового сообщества сконцентрировано на вопросах безопасности в Восточной Европе.

Украина заверила координатора ОБСЕ в отсутствии планов наступления

Во время консультаций с координатором ОБСЕ в ТКГ украинская сторона заявила об отсутствии каких-либо планов по проведению наступательной операции. В подтверждение привели следующие факты:

Вооруженные силы Украины находятся на своих позициях в районе проведения Операции объединенных сил,

ротации подразделений ВСУ, которые могли бы вызвать обеспокоенность, не проводят,

ударные группировки не создаются,

техника и вооружение Вооруженных сил, отведенные согласно минским договоренностям, находятся в установленных районах и открыты для контроля со стороны ОБСЕ,

количество подразделений ВСУ, находящихся в районе проведения ООС, не увеличено и не превышает то, которое было по состоянию на 22 декабря 2021 года,

украинская армия четко соблюдает меры по усилению режима прекращения огня.

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Из-за обострения ситуации на Донбассе и огромного количества обстрелов со стороны боевиков внеочередное заседание ТКГ созвали и 18 февраля. Однако Россия его проигнорировала . После этого встречу решили перенести на следующий день.

Отрывок из сообщения украинской делегации в ТКГ:

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщает, что Российская Федерация вновь не приняла участие во внеочередном заседании ТКГ, созванном на 11 часов 19 февраля 2022 года по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ с целью срочного обсуждения ситуации безопасности.

Такая позиция Российской Федерации вызывает недоумение, ведь политические советники лидеров стран нормандского формата в совместном заявлении 26 января 2022 года поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня и полную преданность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам имплементации минских договоренностей.

Считаем, что неучастие Российской Федерации свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о преданности выполнения минских договоренностей и отсутствие агрессивных намерений в отношении Украины.

Деградация безопасности вдоль всей линии разграничения, и провокационные заявления и действия на неподконтрольных территориях вызывают существенную обеспокоенность украинской стороны.