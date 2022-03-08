S&P понизило до "CCC-" рейтинги 52 российских компаний и корпораций

Международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте 52 российских корпораций и компаний до "CCC-" с "BBB-". Рейтинг направлен на пересмотр с возможным понижением.

На такой шаг в S&P пошли из-за агрессии России против Украины. Причиной является введение масштабных санкций против Москвы.

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О каких компаниях и корпорациях говорится:

"Лукойл",

"Алроса",

"Газпром",

"Роснефть",

"Северсталь",

"Новатек",

"Ростелеком",

"МегаФон",

X5 Group,

"Яндекс",

РЖД и другие.

Напомним, что ранее Morgan Stanley прогнозировал, что уже весной Россия может получить дефолт. Ориентировочная дата – 15 апреля. Из-за мощных санкций обесценились облигации российских компаний, рекордные значения курса рубля. Вероятно, уже скоро Москва может не справиться с выплатой внешнего долга.

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