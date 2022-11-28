Об этом 24 каналу рассказал психотерапевт Спартак Суббота. Он также отметил, что Путин постоянно искажает реальность и если опираться на когнитивные искажения – то они ненамеренные, но он делает все специально.

Подробный анализ "речи" кремлевского карлика

Путин совершает логические ошибки, то есть он делает их намеренно. В разговорах с "матерями" Путин приходит к сверхобщему – он говорит "мы в конце 90-х" и использует обесценение , используя слово "поляна", потому что он не может конкретно сказать где были военные и что делали.

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Хотя за Россией со времени правления Путина кровавый шлейф тянется очень долго. Мы можем увидеть, где и какие войны продолжались, как снижалось качество жизни.

Спартак Суббота подробно проанализировал речь Путина к "матерям": смотрите видео

Таким образом, по словам психотерапевта, Путин производит замещение проблемы с себя на других. То есть упор смещается с проблем на территории России на проблемы других стран.

Часто по этому принципу выступал Трамп, это было круто – потому что он знал, когда это стоит сказать, например замещал проблемы США – Мексикой.

Спартак Суббота психотерапевт Опять же, обращение "мы" – кто мы, эти женщины даже никогда не уезжали за границы России. Они не знают, что такое жизнь вне России. Да, они видели 50 оттенков дерьма, но это все равно дерьмо.

По словам Спартака Субботы, речи Путина звучат хуже наихудших сказок, которые мы писали когда-то собственноручно. "Я когда-то писал домашнее задание в первом классе, сказку – и то, у меня там было больше согласованности", – говорит он.

"Мы все смертные", – Путин

Психотерапевт говорит, что учитывая некоторые отрывки этой речи – он сам себе противоречит, потому что я видел эфир, где Путин говорил, что все они бессмертны и душа бессмертна. А тут уж такое изменение риторики, это очень удобно, когда у кого-то умер сын, или дочь – очень прикольно так сказать о смертности.

Это очевидные вещи, и Путин уже сейчас это понимает. Есть такая ошибка – ложная корреляция, как Путин прибегает к этой ошибке – он говорит, что процент умерших в ДТП и от алкоголя – по 30 тысяч и вроде бы столько же умирает в этой войне.

И у меня вопрос: он назвал статистику и хочет сказать, что смерть от войны не значима, или же смерть от алкоголя – является нормой. Здесь Путин просто зацитировал статистику и обесценил жизнь других,

– добавляет Суббота.

Учитывая все это, получается так, что основной целью россиян является умирать и как можно скорее.

Потери россиян в войне против Украины – поразительны

Большинство россиян не сопротивляются кремлевскому режиму и поддерживают уничтожение украинцев, к которому так стремится Москва. Но Путину абсолютно безразлично людей, ведь ежедневно оккупанты теряют по меньшей мере 500 человек из личного состава.

На фоне колоссальных потерь, которые уже намного выше, чем в Чеченских войнах или войне в Афганистане, Москва объявила так называемую частичную мобилизацию для призыва якобы 300 тысяч человек. Немалую часть призванных без подготовки бросили как пушечное мясо на фронт. Также Россия использует заключенных, тоже массово погибающих.

По состоянию на 27 ноября Вооруженные Силы Украины ликвидировали и уничтожили около 87 310 кафиров . Наши воины будут продолжать ликвидировать захватчиков, пока они не покинут нашу землю.