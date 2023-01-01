"Будете очень удивлены": Притула заинтриговал новостями по сбору на Spartan

В ноябре 2022 года благотворительный фонд Сергея Притулы за полтора дня собрал 236 миллионов гривен для закупки 60 британских бронетранспортеров Spartan. Сейчас оформляются необходимые документы и скоро техника будет в Украине.

Об этом 24 каналу рассказал волонтер, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы Сергей Притула. По его словам, после оформления экспортных документов все 60 единиц техники будут в Украине и, как только это произойдет, об этом будет сообщено.

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История не только о Spartan

Сергей Притула рассказал, что когда техника появится в Украине и об этом будет сообщено, все, кто финансово помог осуществить эту закупку, будут приятно удивлены.

Вы будете приобщены к чему-то, что произошло впервые в истории взаимоотношений украинского общества и Вооруженных Сил Украины,

– сказал Сергей Притула.

Волонтер приоткрыл интригу и сказал, что в этой поставке будут не только Spartan, но и другая техника.

Сергей Притула рассказал, какая ситуация с поставкой 60 БТРов в Украину: смотрите видео

"Spartan там будут основным ядром этого всего, но там будет разная техника. Это будет гусеничная, бронированная. Будет линейка Спартанов и где и Султаны, и Самаретяне, но там также будут и Штормы, и F432, мы очень плодотворно там работаем", – отметил Притула.

Фонд Сергея Притулы: основное