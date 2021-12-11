Спасал евреев: Стефанчук призвал Израиль предоставить Шептицкому звание"правденика"
Источник:телеграм Верховной Рады
Руслан Стефанчук попросил Израиль рассмотреть вопрос присвоения звания "праведника" украинцам, которые во время Холокоста спасали евреев. Речь идет об Андрее Шептицком и Емельяне Ковче.
Спикер Стефанчук встретился с послом Израиля Михаэлем Бродским. Во время разговора спикер поблагодарил израильскую делегацию, которая приняла участие в мероприятиях памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.
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Также Стефанчук отметил, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма. Очень важен принятый закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".
Президент Владимир Зеленский подписал его 7 октября 2021 года.
Кроме того, Стефанчук попросил рассмотреть вопрос присвоения звания "праведника" двум украинцам.
Речь идет о митрополите Андрее Шептицком и священнике Емельяне Ковче. Это было бы расценено как важный шаг в укреплении дружбы между нашими народами,
– подчеркнул Стефанчук.
Зеленский поддержал обращение
- Еще в 2020 году Зеленский поддержал обращение главного раввина Украины Моше Реувена Асмана. Речь шла о предоставлении Шептицкому звания праведника народов мира.
- Соответствующее заявление президент сделал во время пресс-конференции, посвященной 75 годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
- В годы Холокоста семья Шептицких спасла жизни более 160 еврейских детей.
- Предоставление Шептицкому этого звания Зеленский назвал восстановлением исторической справедливости.
Сообщение Верховной Рады:
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время встречи с Послом Государства Израиль в Украине Михаэлем Бродским попросил рассмотреть вопрос присвоения звания "праведника" украинцам, которые в годы Холокоста спасали еврейские жизни.
"Речь идет о митрополите Андрее Шептицком и священника Емельяне Ковче. Это было бы расценено как важный шаг в укреплении дружбы между нашими народами", — отметил Руслан Стефанчук.
Спикер Верховной Рады Украины поблагодарил израильскую делегацию за участие в памятных мероприятиях по поводу трагедии Бабьего Яра. Кроме того, Глава Парламента отметил, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма. По его словам, о важности этого вопроса для Украины свидетельствует принятие Верховной Радой Закона "О предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине", который подписан Президентом Украины 7 октября 2021 года.
Участники также обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия и торгово-экономического сотрудничества.