Спасал евреев: Стефанчук призвал Израиль предоставить Шептицкому звание"правденика"

Руслан Стефанчук попросил Израиль рассмотреть вопрос присвоения звания "праведника" украинцам, которые во время Холокоста спасали евреев. Речь идет об Андрее Шептицком и Емельяне Ковче.

Спикер Стефанчук встретился с послом Израиля Михаэлем Бродским. Во время разговора спикер поблагодарил израильскую делегацию, которая приняла участие в мероприятиях памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.

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Также Стефанчук отметил, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма. Очень важен принятый закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".

Президент Владимир Зеленский подписал его 7 октября 2021 года.

Кроме того, Стефанчук попросил рассмотреть вопрос присвоения звания "праведника" двум украинцам.

Речь идет о митрополите Андрее Шептицком и священнике Емельяне Ковче. Это было бы расценено как важный шаг в укреплении дружбы между нашими народами,

– подчеркнул Стефанчук.

Зеленский поддержал обращение

Еще в 2020 году Зеленский поддержал обращение главного раввина Украины Моше Реувена Асмана. Речь шла о предоставлении Шептицкому звания праведника народов мира.

Соответствующее заявление президент сделал во время пресс-конференции, посвященной 75 годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

В годы Холокоста семья Шептицких спасла жизни более 160 еврейских детей.

Предоставление Шептицкому этого звания Зеленский назвал восстановлением исторической справедливости.

Сообщение Верховной Рады:

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время встречи с Послом Государства Израиль в Украине Михаэлем Бродским попросил рассмотреть вопрос присвоения звания "праведника" украинцам, которые в годы Холокоста спасали еврейские жизни.

"Речь идет о митрополите Андрее Шептицком и священника Емельяне Ковче. Это было бы расценено как важный шаг в укреплении дружбы между нашими народами", — отметил Руслан Стефанчук.

Спикер Верховной Рады Украины поблагодарил израильскую делегацию за участие в памятных мероприятиях по поводу трагедии Бабьего Яра. Кроме того, Глава Парламента отметил, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма. По его словам, о важности этого вопроса для Украины свидетельствует принятие Верховной Радой Закона "О предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине", который подписан Президентом Украины 7 октября 2021 года.

Участники также обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия и торгово-экономического сотрудничества.