Россия продолжает терять в Украине свое "пушечное мясо". Только в больницу в оккупированном Первомайске в Луганскую область привезли более 800 раненых оккупантов.

По данным источников 24 канала, более 800 раненых доставили в Первомайск 15 мая - 15 июня. "Двухсотыми" стали уже 128 захватчиков. Все остальные раненые захватчики ждут, что будет дальше: удастся выжить без лекарств и помощи или придется ехать домой в пакетах.

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России настолько безразлично своих людей, что им даже не пытаются помочь. Часто раненым, которых еще можно спасти, приписывают "ранение, не совместимое с жизнью". Без медикаментов и должной помощи они умирают в муках. Некоторые просто истекают кровью.

Кроме того, Россия не обеспечивает свое "пушечное мясо" даже продуктами. Многие раненые оккупанты проводят последние дни в голоде.

В Херсон тела кафиров свезли "КамАЗами"

Россияне уже не знают, что делать с количеством трупов. В частности, в Мелитополе стихийный морг был создан на территории местного мясокомбината. В то же время даже этого места не хватило, поэтому кафиры массово ищут свободные холодильники. Между тем, в рефрижераторах Укрзализныци по состоянию на середину июня остаются 107 мешков с остатками российских оккупантов. России они не нужны.

На Юге кафиры также терпят колосанные потери . В Херсон, например, их свезли целой колонной КамАЗов. Точное количество погибших пока не было установлено. В то же время трупов было так много, что их просто сбрасывали друг на друга. В Херсоне – уже настоящая летняя жара. Тела захватчиков – быстро разлагаются.

Общие потери врага

На 20 июня Генштаб ВСУ сообщил, что украинским защитникам и защитницам удалось ликвидировать уже 33 800 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили:

танков – 1477 (+9),

боевых бронированных машин – 3588 (+11),

артиллерийских систем – 749 (+4),

РСЗО – 238 (+3),

средств ПВО – 98 (+0),

самолетов – 216 (+0),

вертолетов – 181 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3),

крылатых ракет – 130 (+0),

кораблей /катеров – 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2527 (+4),

специальной техники – 55 (+0).

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