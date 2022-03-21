Спасатели ликвидировали пожар ТЦ в Киеве после обстрела россиян

Спасатели закончили работу по ликвидации последствий обстрелов российскими оккупантами торгового центра в Киеве. Российская армия нанесла ракетный удар вечером 20 марта.

Спасатели сообщили, что ликвидация последствий вражеских обстрелов была закончена 21 марта в 16:30. Оккупанты обстреляли ТЦ в Подольском районе.

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В 16.30 завершены работы по ликвидации последствий вражеского обстрела торгового центра в Подольском районе столицы. Для дежурства от ГСЧС привлечены 5 человек и 1 единица техники,

– сообщили в ГСЧС.

Оккупанты обстреляли ТЦ в Киеве

Вечером 20 марта в Подольском районе Киева были слышны мощные взрывы. Из-за ракетной атаки кафиров загорелся столичный ТЦ.

В результате обстрела погибли восемь человек. Также из-за удара врага повреждены 6 домов.

Сообщается, что три дома больше не пригодны для жизни.

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