Рятувальники повідомили, що ліквідація наслідків ворожого обстрілу була закінчена 21-го березня о 16:30. Окупанти обстріляли ТЦ у Подільському районі.
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О 16:30 завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу торгового центру у Подільському районі столиці. Для чергування від ДСНС залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки,
– повідомили у ДСНС.
Окупанти обстріляли ТЦ у Києві
Ввечері 20-го березня у Подільському районі Києва було чутно потужні вибухи. Через ракетну атаку окупантів загорівся столичний ТЦ.
Унаслідок обстрілу загинуло восьмеро людей. Також через удар ворога пошкоджено 6 будинків.
Повідомляється, що три будинки більше не придатні для життя.
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