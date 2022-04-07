Спасатели с начала войны ликвидировали 20 тысяч пожаров и спасли более 1 100 человек
Источник:фейсбук Дениса Монастырского
С начала полномасштабной войны России против Украины наши спасатели ГСЧС потушили не менее 20 тысяч пожаров и спасли из-под завалов и огня около 1 100 человек.
Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский и поблагодарил бойцов ГСЧС за проделанную работу.
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В настоящее время спасатели активно разбирают руины в Бородянке Киевской области и разминируют территорию.
Работы очень много. Ребята работают в режиме 24/7. Это еще один важный фронт нашей борьбы за Украину. Это спасение мирных жителей, часто пожилых людей, женщин с детьми,
– написал Монастырский.
Огромная работа спасателей во время войны
По его словам, в целом с начала войны спасатели ГСЧС Украины сделали много работы:
- ликвидировали около 20 тысяч пожаров,
- спасли из-под завалов и из огня около 1 100 человек,
- обезвредили более 20 тысяч взрывоопасных предметов и полтонны взрывчатки,
- обезвредили почти 1,5 тысячи авиабомб,
- обследовали на наличие взрывоопасных предметов почти 5,5 тысячи гектаров территорий.
В состав спасателей ГСЧС приглашают добровольцев
Денис Монастырский обратился к украинцам, потому что наши спасатели работают в усиленном режиме, круглосуточно и без полноценного сна и отдыха.
"Они нуждаются в вашей помощи. Поэтому ГСЧС Украины объявляет поиск добровольцев по гражданской защите", – написал он.
Что нужно будет делать:
- разбирать завалы,
- спасать людей,
- оказывать помощь пострадавшим,
- разгружать гуманитарные грузы.
Если вы хотите помочь нашим спасателям – заполните анкету по этой ссылке.
Кстати, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко призвал людей присоединиться к восстановлению страны. По его словам, в Киевской, Черниговской и Сумской областях нужны добровольцы, чтобы разбирать завалы.
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