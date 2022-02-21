Спасатели не могут погасить пожар на Луганщине: боевики не прекращают обстрелы

Пророссийские боевики 21 февраля цинично обстреливают Счастье и Врубовку. Они попали в территорию Щастинської ТЭЦ. Из-за того, что огневая активность оккупантов не прекращается, пожар не могут потушить.

Так, в Луганской области продолжаются обстрелы. Российские наемники повредили линии электропередач, насосную станцию и газоотвод.

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Спасатели не могут потушить пожар

Оккупанты попали в резервуарный парк хранения остатков мазута в Щастинській ТЭЦ. Важно, что спасатели не могут приступить к тушению.

Сообщают, что травмированных и погибших нет.

Люди без воды, газа и света

В Счастье обстреляли насосную станцию № 1 "Жилстройсервис". Без воды остались около 10 тысяч абонентов. Прекратили теплоснабжение из-за попадания в коллектор теплоэлектростанции, отключили и электричество.

В Врубовке артиллерийские снаряды повредили линию электроснабжения, газоотвод, фасады, окна и заборы 10 жилых домов.

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С 17 февраля оккупанты нагло обстреливают украинские позиции. Снаряды летят и в гражданскую инфраструктуру.

В результате обстрелов 19 февраля двое военных погибли, еще 4 – получили ранения. За сутки 19 февраля оккупанты 136 раз нарушили тишину.

За сутки 20 февраля пророссийские боевики 80 раз открывали огонь, 72 раза применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Враг даже обстрелял Луганск. Ранее главари боевиков объявили об "эвакуации" населения с Донбасса. Однако, после" выезда", местные таки возвращаются из России домой.

Кстати – На оккупированных территориях насильственная мобилизация мужчин и детей:

Текст поста ГСЧС:

В Луганской области продолжаются обстрелы: повреждены линии электропередач, насосная станция, газоотвод, резервуарный парк хранения остатков мазута.

Сегодня около 13: 00 в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями в с. Врубовка Северодонецкого района артиллерийскими снарядами была повреждена линия электроснабжения, газоотвод, фасады, окна и заборы 10 жилых домов.

В результате обстрела г. Счастье произошло попадание в насосную станцию № 1 коммунального предприятия "Жилстройсервис". Без водоснабжения осталось около 10 тыс. абонентов. Также прекращено теплоснабжение вследствие попадания в коллектор теплоэлектростанции, отключено энергоснабжение.

Кроме этого, в результате обстрела было попадание в резервуарный парк хранения остатков мазута на территории Счастинской ТЭЦ.

Спасатели не могут приступить к тушению, поскольку обстрел продолжается. Травмированных и погибших нет.