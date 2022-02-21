Спасатели не могут погасить пожар на Луганщине: боевики не прекращают обстрелы
Источник:ГСЧС
Пророссийские боевики 21 февраля цинично обстреливают Счастье и Врубовку. Они попали в территорию Щастинської ТЭЦ. Из-за того, что огневая активность оккупантов не прекращается, пожар не могут потушить.
Так, в Луганской области продолжаются обстрелы. Российские наемники повредили линии электропередач, насосную станцию и газоотвод.
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Спасатели не могут потушить пожар
Оккупанты попали в резервуарный парк хранения остатков мазута в Щастинській ТЭЦ. Важно, что спасатели не могут приступить к тушению.
Сообщают, что травмированных и погибших нет.
Люди без воды, газа и света
- В Счастье обстреляли насосную станцию № 1 "Жилстройсервис". Без воды остались около 10 тысяч абонентов. Прекратили теплоснабжение из-за попадания в коллектор теплоэлектростанции, отключили и электричество.
- В Врубовке артиллерийские снаряды повредили линию электроснабжения, газоотвод, фасады, окна и заборы 10 жилых домов.
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- С 17 февраля оккупанты нагло обстреливают украинские позиции. Снаряды летят и в гражданскую инфраструктуру.
- В результате обстрелов 19 февраля двое военных погибли, еще 4 – получили ранения. За сутки 19 февраля оккупанты 136 раз нарушили тишину.
- За сутки 20 февраля пророссийские боевики 80 раз открывали огонь, 72 раза применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.
- Враг даже обстрелял Луганск. Ранее главари боевиков объявили об "эвакуации" населения с Донбасса. Однако, после" выезда", местные таки возвращаются из России домой.
Кстати – На оккупированных территориях насильственная мобилизация мужчин и детей:
Текст поста ГСЧС:
В Луганской области продолжаются обстрелы: повреждены линии электропередач, насосная станция, газоотвод, резервуарный парк хранения остатков мазута.
Сегодня около 13: 00 в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями в с. Врубовка Северодонецкого района артиллерийскими снарядами была повреждена линия электроснабжения, газоотвод, фасады, окна и заборы 10 жилых домов.
В результате обстрела г. Счастье произошло попадание в насосную станцию № 1 коммунального предприятия "Жилстройсервис". Без водоснабжения осталось около 10 тыс. абонентов. Также прекращено теплоснабжение вследствие попадания в коллектор теплоэлектростанции, отключено энергоснабжение.
Кроме этого, в результате обстрела было попадание в резервуарный парк хранения остатков мазута на территории Счастинской ТЭЦ.
Спасатели не могут приступить к тушению, поскольку обстрел продолжается. Травмированных и погибших нет.