Так, у Луганській області продовжуються обстріли. Російські найманці пошкодили лінії електропередач, насосну станцію та газовідвід.
Важливо Окупанти цинічно обстрілюють житлові райони Донбасу: моторошні фото
Рятувальники не можуть загасити пожежу
Окупанти влучили в резервуарний парк зберігання залишків мазуту у Щастинській ТЕЦ. Важливо, що рятувальники не можуть приступити до гасіння.
Повідомляють, що травмованих та загиблих немає.
Люди без води, газу й світла
- У Щасті обстріляли насосну станцію № 1 "Жилбудсервіс". Без води залишились близько 10 тисяч абонентів. Припинили теплопостачання через влучання у колектор теплоелектростанції, відключили й електрику.
- У Врубівці артилерійські снаряди пошкодили лінію електропостачання, газовідвід, фасади, вікна та паркани 10 житлових будинків.
Загострення на Донбасі: останні новини
- Від 17 лютого окупанти зухвало обстрілюють українські позиції. Снаряди летять і у цивільну інфраструктуру.
- Внаслідок обстрілів 19 лютого двоє військових загинули, ще 4 – отримали поранення. За добу 19 лютого окупанти 136 разів порушили тишу.
- За добу 20 лютого проросійські бойовики 80 разів відкривали вогонь, 72 рази застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.
- Ворог навіть обстріляв Луганськ. Раніше ватажки бойовиків оголосили про "евакуацію" населення з Донбасу. Проте, після "виїзду", місцеві таки повертаються з Росії додому.
До речі – На окупованих територіях насильна мобілізація чоловіків і дітей:
Текст поста ДСНС:
У Луганській області продовжуються обстріли: пошкоджені лінії електропередач, насосна станція, газовідвід, резервуарний парк зберігання залишків мазуту.
Сьогодні близько 13:00 внаслідок обстрілу незаконними збройними формуваннями у с. Врубівка Сєвєродонецького району артилерійськими снарядами було пошкоджено лінію електропостачання, газовідвід, фасади, вікна та паркани 10 житлових будинків.
Внаслідок обстрілу м. #Щастя відбулось влучання у насосну станцію № 1 Комунального підприємства "Жилбудсервіс". Без водопостачання залишилось близько 10 тис. Абонентів. Також припинено теплопостачання внаслідок влучання у колектор теплоелектростанції, відключено енергопостачання.
Окрім цього, в результаті обстрілу було влучено в резервуарний парк зберігання залишків мазуту на території Щастинської ТЕЦ.
Рятувальники не можуть приступити до гасіння, оскільки обстріл продовжується. Травмованих та загиблих немає.