Так, у Луганській області продовжуються обстріли. Російські найманці пошкодили лінії електропередач, насосну станцію та газовідвід.

Важливо Окупанти цинічно обстрілюють житлові райони Донбасу: моторошні фото

Рятувальники не можуть загасити пожежу

Окупанти влучили в резервуарний парк зберігання залишків мазуту у Щастинській ТЕЦ. Важливо, що рятувальники не можуть приступити до гасіння.

Повідомляють, що травмованих та загиблих немає.

Люди без води, газу й світла

У Щасті обстріляли насосну станцію № 1 "Жилбудсервіс". Без води залишились близько 10 тисяч абонентів. Припинили теплопостачання через влучання у колектор теплоелектростанції, відключили й електрику.

У Врубівці артилерійські снаряди пошкодили лінію електропостачання, газовідвід, фасади, вікна та паркани 10 житлових будинків.

Загострення на Донбасі: останні новини

Від 17 лютого окупанти зухвало обстрілюють українські позиції. Снаряди летять і у цивільну інфраструктуру.

Внаслідок обстрілів 19 лютого двоє військових загинули, ще 4 – отримали поранення. За добу 19 лютого окупанти 136 разів порушили тишу.

За добу 20 лютого проросійські бойовики 80 разів відкривали вогонь, 72 рази застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Ворог навіть обстріляв Луганськ. Раніше ватажки бойовиків оголосили про "евакуацію" населення з Донбасу. Проте, після "виїзду", місцеві таки повертаються з Росії додому.

До речі – На окупованих територіях насильна мобілізація чоловіків і дітей:

Текст поста ДСНС:

У Луганській області продовжуються обстріли: пошкоджені лінії електропередач, насосна станція, газовідвід, резервуарний парк зберігання залишків мазуту.

Сьогодні близько 13:00 внаслідок обстрілу незаконними збройними формуваннями у с. Врубівка Сєвєродонецького району артилерійськими снарядами було пошкоджено лінію електропостачання, газовідвід, фасади, вікна та паркани 10 житлових будинків.

Внаслідок обстрілу м. #Щастя відбулось влучання у насосну станцію № 1 Комунального підприємства "Жилбудсервіс". Без водопостачання залишилось близько 10 тис. Абонентів. Також припинено теплопостачання внаслідок влучання у колектор теплоелектростанції, відключено енергопостачання.

Окрім цього, в результаті обстрілу було влучено в резервуарний парк зберігання залишків мазуту на території Щастинської ТЕЦ.

Рятувальники не можуть приступити до гасіння, оскільки обстріл продовжується. Травмованих та загиблих немає.