Спасатели показали видео с заснеженных Карпат: рекомендуют не идти в горы
21 сентября 2021 , 19:07Читати новину українською
Источник:телеграм-канал ГСЧС
На горе Поп Иван Черногорский 21 сентября заснежило. Утром 21 сентября и ударили морозы. Температура воздуха опустилась до -6 градусов.
Спасатели показали кадры с заснеженной вершины. При неблагоприятных погодных условиях они рекомендуют отказаться от совершения путешествия в горы.
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В украинских Карпатах заснежило
Как уточнили в фейсбук-странице поисково-спасательного поста, по состоянию на 8:00 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский было ясно. Северо-западный ветер достигал там скорости 5 – 6 метров в секунду. Температура воздуха опустилась значительно ниже нуля, до -6 градусов.
Что происходит в Карпатах 21 сентября: смотрите видео ГСЧС
Что следует делать, если собираетесь идти в горы
- Зарегистрируйте свой поход у специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
- Выбирайте маршруты, которые соответствуют вашему опыту и уровню физической подготовки.
- Особое внимание обратите на экипировку – одежда и снаряжение должны соответствовать погодным условиям.
- Не уходи в горы в одиночку и большими группами.
- Сверяйте погодные условия только с краткосрочным прогнозом синоптиков, максимум на 1 – 2 дня вперед.