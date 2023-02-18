Спустя почти 2 недели после землетрясения в Турции спасают людей: невероятные истории

На территории Турции произошло одно из сильнейших за последние сто лет землетрясение, в результате которого многие погибли. Спасательная операция и разбор завалов продолжаются. Из-под развалин все еще удается доставать живых людей.

Серия мощных земных толчков в Турции и Сирии произошла в первые дни февраля 2023 года и по состоянию на вечер 17 февраля известно о более 45 тысяч жертв. В этом материале 24 Канала узнавайте об удивительных историях, рассказывающих о том, как спасателям до сих пор удается извлекать живых людей из-под завалов.

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"Прошло 296 часов"

В издании Anadolu Agency 18 февраля написали о том, что спасатели извлекли из-под обломков многоквартирного дома на 13 день после землетрясения 3 человека. Среди них был 12-летний парень, однако тот все-таки скончался.

Спасатели вытащили иностранца Самира Мухаммеда Аккара, его жену Рагду и их 12-летнего ребенка на 296-м землетрясении... Несмотря на вмешательство медиков, 12-летнего мальчика спасти не удалось,

– констатировали в СМИ.

Кроме того, заметим, что спасенные супруги имели еще 2 двоих детей, однако они погибли из-за землетрясения.



Спасение людей в результате землетрясения Турции / Фото Anadolu Agency



Медики спасают пострадавших из-за землетрясения в Турции / Фото Anadolu Agency

Спасатели продолжают доставать из-под завалов людей: смотрите видео Anadolu Agency

Незадолго до этого спасателям на 260 часов поисков удалось спасти также 14-летнего мальчика из-под руин в центре города Антакье. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттина Коджа. Он уточнил, что имя подростка – Осман, и медики уже оказали парню всю необходимую помощь.

В то же время на 278 часов операции в районе Дефне в Хатае из-под обломков здания спасли 45-летнего мужчину, по имени Хакана Ясиноглу.

Он находится в сознании. Первое медицинское вмешательство проводится в полевом госпитале,

– написал в своих социальных сетях Фахреттин Коджа.

К этой теме вспомним, что в Турции погибла из-за землетрясения семья бойца Вооруженных Сил. Собственно, говорится о женщине с двумя детьми, которая уехала в страну из-за начала широкомасштабной войны.