Серія потужний земних поштовхів в Туреччині та Сирії трапилася в перші дні лютого 2023 року та станом на вечір 17 лютого відомо про понад 45 тисяч жертв. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про дивовижні історії, які оповідають про те, як рятувальникам досі вдається витягати живих людей з-під завалів.

Читайте також У Сирії матір передчасно народила через землетрус: немовля рятували з-під завалів

"Минуло 296 годин"

У виданні Anadolu Agency 18 лютого написали про те, що рятувальники дістали з-під уламків багатоквартирного будинку на 13 день після землетрусу 3 людей. Серед них був 12-річний хлопець, однак той все-таки помер.

Рятувальники витягли іноземця Саміра Мухаммеда Аккара, його дружину Рагду та їхню 12-річну дитину на 296-й годині землетрусу... Попри втручання медиків, 12-річного хлопчика врятувати не вдалося,

– констатували у ЗМІ.

Окрім того, зауважимо, що врятоване подружжя мало ще 2 двох дітей, однак вони загинули через землетрус.



Порятунок людей внаслідок землетрусу Туреччині / Фото Anadolu Agency



Медики рятують постраждалих через землетрус в Туреччині / Фото Anadolu Agency

Рятувальники продовжують діставати з-під завалів людей: дивіться відео Anadolu Agency

Незадовго до цього рятувальникам на 260 годині пошуків вдалось врятувати також 14-річного хлопчика з-під руїн в центрі міста Антак'ї. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа. Він уточнив, що ім'я підлітка – Осман, і медики уже надали хлопцю всю необхідну допомогу.

Водночас на 278 годині операції в районі Дефне в Хатаї з-під уламків будівлі врятували 45-річного чоловіка, на ім'я Хакана Ясіноглу.

Він у свідомості. Перше медичне втручання проводиться в польовому госпіталі,

– написав у своїх соціальних мережах Фахреттін Коджа.

До цієї теми згадаємо, що в Туреччині загинула через землетрус родина бійця Збройних Сил. Власне, мовиться про жінку з двома дітьми, яка виїхала в країну через початок широкомасштабної війни.