Спасатели провели зрелищные учения с охваченным огнем вертолетом: фото

Украинские спасатели провели тактико-специальные учения на международном аэропорту Ивано-Франковска. Они отработали ситуации во время ликвидации последствий авиационных происшествий.

Во время учений спасатели должны были показать способы организации управления подразделениями во время ликвидации последствий авиационных происшествий. Кроме того, ГСЧС определяла готовность пожарно-спасательных подразделений к действиям по назначению.

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Руководство определяло уровень подготовки учебного состава по управлению тушением пожара, а также готовности спасательных подразделений к проведению оперативных действий во время авиационных происшествий. Кроме того, спасатели отрабатывали взаимодействие во время ликвидации чрезвычайной ситуации с другими службами.

Как проходили учения спасателей

По тактическому замыслу учений, при осуществлении посадки произошла разгерметизация баков с авиационным горючим. Горючее ТС-1 начало вытекать. Из-за этого вертолет занялся огнем на площади 400 метров квадратных.

Воздушное судно остановилось возле стоянки. Дежурный диспетчер аэропорта сообщил об аварийной ситуации ГСЧС и скорой медицинской помощи. На взлетно-посадочную полосу выехал автомобиль службы аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения аэропорта, а также пожарная команда,

– рассказали спасатели.

По замыслу, на борту вертолета находились пассажиры. Спасатели тушили пожар и защищали воздушные суда, которые стояли рядом.

В ГСЧС отметили, что все службы сработали оперативно и профессионально.

Спасатели провели учения на территории аэропорта / Фото ГСЧС