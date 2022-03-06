Спасатели разбирают конструкции разрушенной школы в Чернигове: ищут тела людей

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разбирают конструкции школы в Чернигове, которую обстреляли россияне. Спасатели проверяют, нет ли под завалами людей.

О том, что на месте разрушенной черниговской школы работают чрезвычайники, изданию рассказала пресс-секретарь управления ГСЧС Ирина Щукина.

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В Чернигове разбирают завалы разрушенной школы

Спасатели разбирают конструкции разрушенной школы №18 в Чернигове и ищут тела людей,

– отметила Щукина.

По ее словам, на месте атаки захватчиков работает отделение группы спасательных работ, состоящее из 6 чрезвычайников и 2 единиц техники.

Ситуация в Чернигове

По утренней информации Генштаба ВСУ, россияне цинично и жестоко обстреливают жилые районы Чернигова. Враг 5 марта даже использовал неуправляемые авиабомбы ФАБ-500.

В то же время группировка украинских Воздушных сил сосредоточила усилия:

для отражения ракетно-авиационных ударов противника,

на противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

Всего за 10 дней войны потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов. Поступающие резервы имеют очень низкое морально-психологическое состояние.

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