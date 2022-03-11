Спасатели рискуют собственной жизнью, но тушат пожары в Луганской области

Большая часть населенных пунктов Луганской области подверглась значительным разрушениям от обстрелов российской орды. Спасатели ликвидируют последствия ударов, рискуя своей жизнью.

Спасателям Луганского гарнизона приходится постоянно ликвидировать пожары, возникающие в результате обстрелов врага. Также они оказывают помощь населению, доставая людей из-под завалов.

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В ГСЧС отметили, что большая часть населенных пунктов в Луганской области – разрушена.

"Почти не осталось уцелевших многоэтажных жилых домов, разбита инфраструктура городов – враг целенаправленно пытается уничтожить все", – говорится в сообщении.

Значительные разрушения получили населенные пункты:

Горное

Золотое

Счастье

Тошковка

Попасная

Старобельск.

Враг уничтожает Северодонецк, Рубежное, Кременную и Лисичанск. Так, оккупанты применяют тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Последствия обстрелов Луганщины / Фото ГСЧС

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