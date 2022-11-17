Необычный случай: спасатели сняли бабушку с кондиционера
Источник:ГСЧС
В Днепропетровской области спасатели сняли бабушку с кондиционера. В ГСЧС уже окрестили случай "Чрезвычайно необычным спасением".
Инцидент произошел в городе Каменское. Пожилая женщина застряла на одном из кондиционеров многоэтажки.
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Как бабушка оказалась на кондиционере
Событие произошло днем 17 ноября. Жители Каменского на Днепропетровщине позвонили в Службу спасения "101".
Они сообщили, что на третьем этаже одной из многоэтажек города, на кондиционере сидит пожилая женщина. Спасатели сразу прибыли на место происшествия и помогли женщине осторожно спуститься.
После успешного завершения спецоперации по спасению бабушки она рассказала, как попала на кондиционер. Дело в том, что стоя на балконе своей квартиры на 4 этаже, женщина наклонилась и упала на устройство.
Уважаемые украинцы, в эти сложные времена уделяйте особое внимание пожилым родственникам, знакомым и соседям, особенно если они одиноки,
– отметили в ГСЧС.
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