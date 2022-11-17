Необычный случай: спасатели сняли бабушку с кондиционера

В Днепропетровской области спасатели сняли бабушку с кондиционера. В ГСЧС уже окрестили случай "Чрезвычайно необычным спасением".

Инцидент произошел в городе Каменское. Пожилая женщина застряла на одном из кондиционеров многоэтажки.

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Как бабушка оказалась на кондиционере

Событие произошло днем 17 ноября. Жители Каменского на Днепропетровщине позвонили в Службу спасения "101".

Они сообщили, что на третьем этаже одной из многоэтажек города, на кондиционере сидит пожилая женщина. Спасатели сразу прибыли на место происшествия и помогли женщине осторожно спуститься.

Спасатели помогли женщине спуститься на землю / Фото ГСЧС

После успешного завершения спецоперации по спасению бабушки она рассказала, как попала на кондиционер. Дело в том, что стоя на балконе своей квартиры на 4 этаже, женщина наклонилась и упала на устройство.

Уважаемые украинцы, в эти сложные времена уделяйте особое внимание пожилым родственникам, знакомым и соседям, особенно если они одиноки,

– отметили в ГСЧС.

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Из-за массовой ракетной атаки россиян 15 ноября в столице погибла женщина

15 ноября враги устроили самую масштабную массированную ракетную атаку на территорию Украины. Они попали не только в объекты критической инфраструктуры, но и в жилые дома.

Несколько раз оккупанты цинично ударили по Печерскому району столицы. В результате этой атаки под завалами, к сожалению, погибла женщина.

В ГСЧС сообщили, что другие жильцы дома не пострадали. Страна-агрессор должна нести полную ответственность за все преступления, совершенные в Украине.

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