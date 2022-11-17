Інцидент трапився у місті Кам'янське. Жінка похилого віку застрягла на одному з кондиціонерів багатоповерхівки.

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Як бабуся опинилася на кондиціонері

Подія сталася вдень 17 листопада. Мешканці Кам'янського, що на Дніпропетровщині, подзвонили у Службу порятунку "101".

Вони повідомили, що на третьому поверсі однієї з багатоповерхівок міста, на кондиціонері сидить жінка літнього віку. Рятувальники одразу прибули на місце подій і допомогли жінці обережно спуститися.



Рятувальники допомогли жінці спуститися на землю / Фото ДСНС

Після успішного завершення спецоперації по порятунку бабусі, вона розповіла, як потрапила на кондиціонер. Річ у тім, що стоячи на балконі своєї квартири на 4 поверсі, жінка перехилилася і впала на пристрій.

Шановні українці, в ці складні часи приділяйте особливу увагу літнім родичам, знайомим і сусідам, особливо – якщо вони самотні,

– наголосили у ДСНС.

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Через масову ракетну атаку росіян 15 листопада у столиці загинула жінка

15 листопада вороги влаштували наймасштабнішу масовану ракетну атаку на територію України. Вони поцілили не лише в об'єкти критичної інфраструктури, але й в житлові будинки.

Декілька разів окупанти цинічно вдарили по Печерському районі столиці. Унаслідок цієї атаки під завалами, на жаль, загинула жінка.

У ДСНС повідомили, що інші мешканці будинку не постраждали. Країна-агресорка має нести повну відповідальність за всі злочини, які скоїла в Україні.

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