Спасатели во время пожара сухой травы спасли зайчонка, которому удалось выжить

Во Львовской области чрезвычайники во время ликвидации пожара сухостоя спасли зайчонка. Ему удалось выжить, ведь обычно животные погибают в таких пожарах.

Работники ГСЧС опубликовали фото спасенного зайчонка и попросили украинцев оставаться людьми – не сжигать сухую траву и жизнь.

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Этому маленькому зайчонку повезло. Его вытащили из огня спасатели во время тушения пожара сухой травы в селе Книсело Львовского района. Чрезвычайники привезли спасенного зайчонка в часть и заботятся о нем,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки во Львовской области ликвидировали 87 таких пожаров.

Зайчонок, которого удалось спасти / Фото ГСЧС Украины

Спасатели во время пожара сухой травы спасли зайчика / Фото ГСЧС Украины

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, за сжигание сухой травы предусмотрен как административный штраф (от 3 до 7 тысяч гривен), так и уголовная ответственность. Вас же призываем не быть безучастными. Если видите, что кто-то сжигает траву или сам пожар –