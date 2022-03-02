Спасатели выясняют масштабы разрушения после атаки центра Харькова
Источник:Общественное Харьков
Российские военные цинично обстреляли центр Харькова. На место происшествия выехали спасатели.
Впоследствии чрезвычайным пришлось вернуться, ведь враг возобновил обстрелы. Всем жителям следует оставаться в укрытиях.
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Идут массированные бомбардировки центральной части города. Поражены обстрелами мэрия, близлежащие магазины, жилые дома,
– рассказал спикер ГСЧС в Харькове Евгений Василенко.
Также пострадал расположенный рядом 4-этажный жилой дом. Разрушены внешние и внутренние конструкции. Известно, что там находятся люди.
Спасатели проводили поисковые работы и обходили каждую квартиру. "Ищем пострадавших и тех, кому нужна помощь", – подчеркнул Василенко. Однако работникам ГСЧС пришлось вернуться из-за возобновления атаки.
Смотрите видео с места обстрелов в Харькове:
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