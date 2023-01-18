Сделаем все для поражения террористов: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 18 января обратился к украинцам. Глава государства напомнил о жуткой авиакатастрофе в Броварах, помощи Канады и своем выступлении в Давосе.

Прежде всего в обращении Зеленский сделал акцент на жуткой авиакатастрофе в Броварах. Она произошла утром 18 января. Глава государства отметил, что спасательная операция продолжалась почти девять часов.

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В Броварах были привлечены сотни человек

По его словам, на месте падения вертолета были привлечены сотни человек. Они занимались тушением пожара, поиском и спасением раненых. Речь идет о спасателях, сотрудниках полиции, бойцах Нацгвардии, медиках, психологах, а также сотрудниках СБУ.

Я благодарю всех, кто сегодня был привлечен к этой спасательной операции. Хочу сейчас отдельно поблагодарить воспитательниц детского сада, на территорию которого упал этот вертолет. Спасибо за четкие действия, за то, что выводили детей. Благодарен также жителям Броваров, которые помогали и детям, и раненым,

– добавил он.

Глава государства отметил, что ранения получили 25 человек. Среди них – 11 маленьких украинцев. Также известно о 14 погибших, в том числе – об 1 ребенке. Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

В то же время президент отметил, что СБУ возбудила уголовное производство. Также оперативно было принято решение, связанное с руководством МВД. Напомним, что во время авиакатастрофы погибли глава ведомства, а также его заместители.

Как только будут установлены четкие факты относительно того, что именно привело к катастрофе, мы предоставим эту информацию,

– добавил президент.

Ситуация на фронте остается сложной

Владимир Зеленский подчеркнул, что он остается на связи с военными. По его словам, ситуация на фронте тяжелая. Эпицентр самых жестоких и принципиальных боев – Донбасс. Как отмечает глава государства, наблюдается наращивание количества обстрелов, а также попытки наступать со стороны оккупантов.

Отдельно он выразил благодарность бойцам 68-й отдельной егерской бригады, а также 36-й отдельной бригады морской пехоты. Их защитники очень эффективно поражают врага, а также демонстрируют стойкость на Донбассе.

Украина получит больше помощи

По словам Владимира Зеленского, 18 января в Канаде объявили о новом мощном пакете оборонной помощи. В него войдут также бронемашины, в которых наше войско очень нуждается.

"Я благодарю Канаду за неизменную помощь и за то, что именно сейчас вместе готовимся к попытке России усилить удары. Ни для кого в мире сегодня планы государства-террориста не останутся неизвестными", – добавил он.

Глава государства напомнил и о своем выступлении в Давосе. Он отметил, что месседж нашего государства очень простой, а также честный. Речь идет о том, что у свободного мира "нет возможности медлить".

Знаю, что в ближайшее время будут новые и действительно нужные шаги в поддержку нашей обороны. Сделаем все, чтобы таких шагов было столько, сколько необходимо для поражения террористов,

– подчеркнул он.

По этой ссылке вы можете ознакомиться с основными тезисами выступления Зеленского в Давосе. Глава государства не только поблагодарил международных партнеров. Он также предупредил, что Россия готовится к реваншу.