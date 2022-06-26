Спасательная операция в доме продолжается: известно о 4 пострадавших, – Кличко

В результате ракетного удара по Шевченковскому району столицы пострадали по меньшей мере 4 человека. Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул: спасательная операция продолжается.

Мэр Киева находится на месте происшествия. Здесь спасатели продолжают разбирать завалы.

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Из-под завалов вытащили девочку и ее маму

Из дома были эвакуированы 25 местных жителей. 4 пострадавших доставили в больницу. Среди них – 7-летняя девочка и ее мать. Женщину придавило бетонной плитой, которую с помощью кранов поднимали спасатели.

По информации МВД, спасенная жительница дома – 35-летняя гражданка России. Однако она в течение многих лет проживает в Киеве.

Смотрите видео с места попадания ракеты / Видео Виталия Кличко:

От ракетного удара практически снесло верхние этажи новостройки

На видео, которое обнародовал мэр Киева, видно, что разрушение дома – очень большие. Трех последних этажей – 7, 8, 9 – практически нет. Над зданием все еще поднимается дым. На месте работают спасатели, правоохранители, врачи и полицейские. Расследование проводит и следственно-оперативная группа.

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По центру Киева ударили 4 ракетами, – ОП

По информации советника главы ОП Михаила Подоляка утром 26 июня по центру Киева ударили 4 ракетами. Одна из них попала в многоэтажку, другая – в детский сад, где вместо детской площадки теперь – гигантская яма.

После удара в новостройке загорелся большой пожар – горели 300 квадратных метров. На спасательную операцию прибыли около 70 спасателей и 20 единиц техники.

Что известно о предварительном обстреле столицы:

В начале июня под ракетные обстрелы попали Дарницкий и Днепровский районы столицы.

Это произошло утром 5 июня.

Враги обстреляли Дарницкий вагоноремонтный завод. Один человек пострадал и попал в больницу.

Министерство обороны заявляло, что, мол, целило по иностранной технике, однако это полная ложь. Никаких танков и БТР в ангарах не было.

Узнайте в видео об обстреле Киева 26 июня:

По информации Воздушных сил ВСУ, ракетные обстрелы Киева вели из региона Каспийского моря.