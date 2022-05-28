Спасательный круг и буй из утопленного крейсера "Москва" попали в руки украинских силовиков

В середине апреля крейсер "Москва" пошел ко дну, а вместе с ним немало россиян и вражеского вооружения. Но не обошлось, так сказать, без трофеев. Ими стали буй и спасатель круга с корабля.

Об этой находке в своем фейсбуке рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Он отметил, что теперь эти предметы станут частью экспозиции музея.

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Сувениры из "Москвы" передали небезразличные моряки

Глава ГНСУ отметил, что теперь спасательный круг и буй из утопленного крейсера "Москва" станут музейными экспонатами украинских сил обороны.

После встречи недофлагмана Черноморского флота России с "Нептуном" вещи дрейфовали в открытом море. Была "Москва" - теперь нет. От нее остались только вот такие приятные упоминания,

– подчеркнул Дейнеко.



Спасательный круг и буй передали неравнодушные моряки / Фото из фейбука Дейнеки

Отметим, что крейсер "Москва" – одно из 13 российских судов, которое нашим ВСУ удалось утопить с начала полномасштабной войны. Более того, это самая дорогая потеря страны-агрессорки за эти 94 дня.

Что произошло с крейсером "Москва"

13 апреля поздно вечером появилась информация о пожаре на крейсере "Москва". Тогда не появилось никакой информации, что явилось причиной возгорания.

На следующий день оперативное командование "Юг" пролило свет на ситуацию. Как выяснилось, вражеский корабль удалось подбить благодаря украинской ракете "Нептун" .

Вскоре прокремлевские СМИ подтвердили, что "Москва" пошла ко дну . Издание сообщили, что произошло тогда, когда судно пытались отбуксировать из акватории Черного моря в порт. По крайней мере, такую информацию журналистам сообщили в министерстве обороны России.

Мы выше говорили о самой дорогой потере русских военных. Так вот, говорится о 750 миллионах долларов . Столько, по приблизительным подсчетам Forbes, стоил крейсер.

Напомним, что именно экипаж крейсера "Москва" призвал героев острова Змеиный сдаваться. И именно ответ пограничника Романа Грибова стал безумно популярным и вдохновил на создание полиграфии, билбордов, а также мерчу.

В последнее время нашим военным не так везет с уничтожением судов страны-агрессорки. Вместо этого они отлично справляются с оккупантами и другой техникой.

На тот свет отправили 30 тысяч российских захватчиков

С начала полномасштабного вторжения защитникам и защитницам нашего государства удалось уничтожить около 30 тысяч российских захватчиков . Только за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 250 кафиров.

Понятное дело, что вражеская техника ежедневно превращается в металлолом. В армии России стало на 1 330 танков, 3 258 боевых бронированных машин, 203 установки РСЗО, 93 единицы средств ПВО, 207 самолетов, 174 вертолетов, 503 беспилотника и 116 крылатых ракет меньше.

Как мы уже говорили выше, кафиры потеряли 13 судов. А еще 2226 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 48 – специальной техники.

В то же время подчеркнем, что наши военные титанически противостоят врагу. Уничтожают не только "вань" и ржавые ведра, но и настоящих головорезов на современных машинах для уничтожения. Поэтому мы благодарны им за то, что они каждый день приближают нас к победе.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 28 мая: смотрите видео