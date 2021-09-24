Спасибо и комитету, и Раде, – Разумков потроллил нардепов из-за правок к закону об олигархах

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков "потроллил" нардепов из-за голосования за спорные правки в законопроекте о деолигархизации. Они касаются того, кто будет вносить лиц в реестр олигархов – СНБО или НАПК.

Разумков поблагодарил комитет и Раду за поддержку правки. Согласно ей, реестр олигархов по представлению специальной комиссии должно формировать Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Кстати Раде придется переголосовать закон об олигархах из-за противоречивых правок, – нардеп

Спасибо и комитету, и Верховной Раде Украины, что поддержала мою с коллегами правку под номером 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лиц в реестр олигархов. Деолигархизация продолжается,

– написал спикер.



Нардепы поддержали поправку / Фото Дмитрия Разумкова

Что произошло

Верховная Рада 23 сентября поддержала закон об олигархах. За него проголосовали 275 народных депутатов. Однако приняли сразу 3 поправки – 396, 398, 406, которые противоречат друг другу. Поэтому возникает проблема относительно того, кто должен вносить лиц в реестр олигархов – СНБО или НАПК.

Вероятно, нардепы просто не заметили ошибки. Однако теперь, чтобы исправить юридическую коллизию, может потребоваться еще одно голосование.

Что предусматривает законопроект об олигархах

В сентябре СМИ распространяли вероятные слухи о возможной отставке Дмитрия Разумкова. Мол, у него возникли конфликты с партией "Слуга народа". Кстати, именно Разумков направил закон о деолигархизации на рассмотрение Венецианской комиссии.

Инициатива предусматривает создание в Украине реестра олигархов. Человек может попасть в этот перечень, если будет отвечать не менее 3 критериям из 4 установленных:

занимает высокие госдолжности, имеет мандат или финансирование политических партий;

владеет или контролирует СМИ;

является конечным бенефициаром субъекта хозяйствования, являющегося естественной монополией;

имеет активы, которые превышают 2 миллиарда гривен.

Отмечали, что благодаря проекту хотят превратить олигархов в бизнесменов.

Разумков потроллил юридическую коллизию в Верховной Раде: смотрите видео 24 канала