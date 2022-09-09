"Спасибо за инфаркт": оповещения ГСЧС опять напугали украинцев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям начала тестировать дополнительную систему оповещения о возможной угрозе. Независимо от того, включен звук на телефоне или нет, украинцы услышат громкий сигнал.
В ГСЧС отмечали, что причин для паники нет, но особый звук оповещения испугал многих. Реакцией на сигнал украинцы поделились в соцсетях, сообщает 24 канал.
Интересно В Кировоградской области сокращают сигналы воздушной тревоги
Как отреагировали украинцы на сигнал от ГСЧС
Кто-то слишком переволновался из-за звука оповещения. Пользователи в соцсетях говорят, что чуть не получили инфаркт. Также люди интересуются, всегда ли звук сигнала будет столь громким, и в каких случаях спасатели будут таким образом информировать общество.
Спасибо ГСЧС за инфаркт,
– мнение многих украинцев после нового сигнала от спасателей.
Уведомления от ГСЧС / Фото "Инсайдер UA"
Как ГСЧС тестировала новую систему оповещения: смотрите видео
Люди шокированы новым извещением от ГСЧС / Фото из соцсетей
Украинцы просят сообщить ГСЧС, что сигнал работает.
Реакция людей в соцсетях / Facebook Valerii Kyselov
Уведомление ГСЧС с его звуком может послужить рекламой лекарства для сердца,
– комментируют украинцы.
Реакция украинцев на сигнал / Фото из соцсетей
Как испугались люди из-за звука оповещения / Фото из соцсетей
Как работает новая система оповещения
Заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Примуш рассказал, что тестирование новой системы оповещения с помощью мобильных телефонов началось 7 сентября. Он отметил, что система работает путём передачи информации через служебные каналы связи мобильных операторов.
ГСЧС пересылает сообщения абонентам, которые находятся в зоне работы мобильных станций, используя сети мобильных операторов и их базовые станции. Кроме того, уведомление поступает очень быстро.
Как выглядит оповещение от ГСЧС / Фото из соцсетей
В каких областях будут срабатывать сигналы
Сообщения будут поступать только жителям тех областей, где не ведутся активные боевые действия, в частности:
- Винницкой,
- Волынский,
- Днепропетровской,
- Житомирской,
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Кировоградской,
- Киевской,
- Львовской,
- Одесской,
- Полтавской,
- Ровенской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Черкасской,
- Черновицкой,
- Черниговской областях,
- в Киеве.