Спасибо за теплый прием, - Дуда посетил Украинский дом в Давосе

Президент Польши Анджей Дуда в Давосе посетил Украинский дом и поблагодарил за теплый прием. Политик еще раз продемонстрировал солидарность с украинским народом.

Политик в твиттере написал, что благодарен Украинскому дому за теплый прием. Он сказал, что это был непростой день. Напомним, что война в Украине – самая главная тема нынешнего форума.

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Это был очень напряженный день в Давосе. Много встреч. Важные разговоры о Польше и нашем регионе. В конце визита я посетил Украинский дом. Спасибо за теплый прием,

– отметил Дуда.

Дуда раскритиковал Германию за слабую поддержку Украины

В кулуарах Давосского форума Анджей Дуда раскритиковал Германию за нарушение обещания по обмену танками . Как известно, правительство в Берлине пообещало Польше танки Leopard вместо существующих польских танков, поставляемых в Украину.

К слову, президент Польши недавно посетил Украину , где заверил в полной поддержке украинского народа в стремлении вступить в ЕС.

Во время выступления в Верховной Раде Анджей Дуда также рассказал, что Польша предоставила Украине вооружение на 2 миллиарда долларов. Речь о танках, БТРах, ПВО и военной амуниции.

Кратко о форуме в Давосе

Война в Украине – самая главная тема форума этого года. В частности, Давос 2022 может стать еще одной отправной точкой "плана Маршалла" для Украины.

Financial Times включило проблему послевоенного обновления Украины в свои 5 важнейших тем, за развитием которых следует следить на Давосском форуме 2022 года.

Впервые через 25 лет форум проходит без России. Страну-агрессорку на самое престижное экономическое событие не пригласили, более того – запретили пребывание группы на саммите.

Позорное заявление на форуме прозвучало от эксгоссекретаря США Генри Киссинджера. Он заявил, что Украина должна отдать часть территорий России, чтобы достичь мира с Россией.

Заявление прозвучало после того, как Владимир Зеленский выступил с мощной речью на открытии саммита , где заявил, что "грубая сила снова будет править миром, если вторжение России в Украину останется без ответа".

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