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Спасибо, Роман, что не теряешь силу духа, – Порошенко обратился к Сущенко

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Роман Сущенко в российском плену уже более полутора лет
Роман Сущенко в российском плену уже более полутора лет / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил незаконно задержанному в России украинскому журналисту Роману Сущенко за то, что он за почти два года в "московских казематах" не потерял силы духа.

На своей странице в Facebook Порошенко разместил фото невероятных картин, которые Роман Сущенко чаем и шелухой от лука нарисовал в российском заключении.

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Спасибо, Роман, что не теряешь силу духа, несмотря на желание кремлевского режима сломать твою волю,
– говорится в сообщении на странице главы государства.

Порошенко заверил, что продолжает прилагать "все усилия", чтобы освободить и Сущенко, и других украинцев, которых незаконно удерживают в Кремле.

Адвокат Марк Фейгин, который защищает Романа Сущенко в российском суде объяснил, в чём особенность его дела и рассказал о перспективах освобождения журналиста в ближайшее время.

В чем суть дела Сущенко?
Роман Сущенко – украинский журналист, которого задержали 2 года назад в Москве. Туда он приехал с частным визитом. ФСБ России обвиняет журналиста в шпионаже, заявляя, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны эти обвинения опровергают.

Если суд в России признает вину Романа Сущенко, его могут лишить свободы на 20 лет.

Теги: Новости политики Новости Украины Роман Сущенко Петр Порошенко заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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