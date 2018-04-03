Дякую, Романе, що не втрачаєш силу духу, – Порошенко звернувся до Сущенка

Президент України Петро Порошенко подякував незаконно ув'язненому у Росії українському журналістові Роману Сущенку за те, що він за майже два роки у "московських казематах" не втратив сили духу.

На своїй сторінці у Facebook Порошенко розмістив фото неймовірних картин, які Роман Сущенко чаєм і лушпинням від цибулі намалював у російському ув'язненні.

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Дякую, Романе, що не втрачаєш силу духу, попри бажання кремлівського режиму зламати твою волю,

– йдеться у повідомленні на сторінці глави держави.

Порошенко запевнив, що продовжує докладати "усіх зусиль", щоб звільнити і Сущенка, й інших українців, яких незаконно утримують у Кремлі.

Адвокат Марк Фейгін, який захищає Романа Сущенка у російському суді пояснив, чим особлива його справа і розповів про перспективи звільнення журналіста найближчим часом.

У чому суть справи Сущенка? Роман Сущенко – український журналіст, якого затримали 2 роки тому у Москві. Туди він приїхав із приватним візитом. ФСБ Росії звинувачує журналіста у шпигунстві, заявляючи, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР Міноборони ці звинувачення спростовують.



Якщо суд у Росії визнає вину Романа Сущенка, його можуть позбавити волі на 20 років.