Прямое попадание ракеты в алтарь – Одесская епархия УПЦ МП признала, что собор разрушили россияне

Во время ночной ракетной атаки российские террористы разрушили Спасо-Преображенский собор. В Одесской епархии уже отреагировали и рассказали о последствиях обстрелов.

Да, в епархии признали, что собор разрушили именно оккупанты. Отметили, что ракета попала прямо в алтарь.

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Российская ракета попала в центральный алтарь

Во время российской террористической атаки в Одессу вражеская ракета попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Прямое попадание ракеты пришлось в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы,

– отметили в Одесской епархии УПЦ МП.

Добавили, что полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора. На месте удара вспыхнул пожар. К счастью, спасатели смогли ее быстро локализовать и потушить.

Также в епархии отметили, что пострадал охранник собора, ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Одесская епархия УПЦ в очередной раз осуждает агрессию РФ против Украины, этот террористический акт против главной святыни и духовного сердца города Одессы – Спасо-Преображенского кафедрального собора, вокруг которого проживают мирные люди, и сам собор никак не связан с военными объектами,

– отметили в епархии.

Добавили, что полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора. На месте удара вспыхнул пожар. К счастью, спасатели смогли его быстро локализовать и потушить.

Также в епархии отметили, что пострадал охранник собора, ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

"Одесская епархия УПЦ в очередной раз осуждает агрессию РФ против Украины, это террористический акт против главной святыни и духовного сердца города Одессы – Спасо-Преображенского кафедрального собора, вокруг которого проживают мирные люди, и сам собор никоим образом не связан с военными объектами", – отметили в пресс-службе.

Клирик Одесской епархии подчеркнул, что разрушения в соборе колоссальны. Архидьякон записал эмоциональное видео, в котором обратился к кафирам.

Российские т**ри, ваша ракета попала в сердце города Одессы, в Касперовскую икону Божией Матери и алтарь, пробила до самого низа самый собор, самый крепкий, который я даже не думал, что можно так поразить. Спасибо, русские "братья", "Ваше Святейшество", что вы попали в самое сердце митрополита Агафангела. Богородица вам этого не простит,

– подчеркнул Андрей Пальчук.

Клирик о ракетном ударе по собору: смотрите видео

Обратите внимание! На ракетный обстрел Одесщины уже отреагировал Владимир Зеленский. Он отметил, что никакого оправдания российскому злу быть не может.

"За Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", – подчеркнул президент.