Спасти удалось не всех: оккупанты заявляют о пострадавших на "вышках Бойко"

Во временно оккупированном Крыму начинают жаловаться. Мол, не всем удалось спастись в результате обстрелов "вышек Бойко".

Об этом заявил советник "главы" Крыма Олег Крючков. В росСМИ отмечают, что сейчас идет поисковая операция. В Черном море пытаются найти оккупантов, которым удалось уцелеть в результате атаки, передает 24 канал.

Читайте также ВСУ отбили штурм на Славянском направлении и потери врага на Востоке: основное за 118 день войны

Не всех оккупантов удалось спасти

Он отметил, что с буровых платформ ГУП "Черноморнефтегаз" удалось спасти не всех. Впрочем, оккупанты не оставляют надежду найти уцелевших в акватории Черного моря. Для этого там до сих пор продолжается поисковая операция.

Как сообщают захватчики, на момент точного удара ВСУ, на платформах находилось 109 человек. Сейчас семерых из них пытаются найти. Известно также о трех госпитализированных. По понятным причинам добычу газа поставили на паузу.

Также оккупанты сообщили о масштабном пожаре. Известно, что огонь в результате взрыва дошел до самой скважины.

Ракетный обстрел "вышек Бойко": что известно

Так называемый глава "правительства" временно оккупированного Крыма 20 июня сообщил об атаке по "вышкам Бойко". Сергей Аксенов отметил, что по буровым установкам "Черноморнефтегаза" стреляли трижды.

Тогда оккупанты сообщили, что на вышках в момент обстрелов находились около 110 человек. Более 20 из них удалось эвакуировать. Саму же спасательную операцию проводили, используя как авиацию, так и суда.



Из космоса сняли место взрыва "вышек Бойко" / Карта NASA

В Госдуме уже начали угрожать

По предварительной информации, ракетные удары по "вышкам Бойко" нанесли украинские военные. В то же время в ВСУ и не подтвердили, и не опровергли эту информацию. Ведь никто, например.

Депутат Госдумы от оккупированного россиянами Крыма Михаил Шеремета возмутился "инцидентом", произошедшим в Черном море. Более того, он уже начал угрожать Украине. Мол, у России теперь окончательно "развязаны руки". Поэтому теперь страна-агрессор будет наносить удары по центрам принятия решений.

Отметим, что соответствующая риторика звучит от него не впервые. Угрожал официальному Киеву он и до 20 июня.

Капитан ВМС отметил, что на "вышках Бойко" серьезные повреждения

Соответствующее мнение высказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах Андрей Рыженко. В то же время он отметил, что ВСУ действительно нанесли ракетный удар по объекту утром 20 июня.

Он предполагает, что для атаки по вышкам ВСУ могли использовать ракетное оружие, а также авиацию. Там действительно могут быть серьезные повреждения. Заметим, что его слова совпадают с информацией, которую сообщают сами оккупанты.

Важный момент, на котором захватчики не делают вообще акцента. Речь идет о военных. Ведь вышки постоянно охраняются бойцами страны-агрессорки, но Сергей Аксенов, "глава" временно оккупированного Крыма, сообщает лишь о раненых гражданских.

Да и вообще эти вышки использовались не только для добывания газа, но и как компактные военные объекты. Об этом свидетельствуют системы надводного и подводного наблюдения, которыми они были нашпигованы.

Достойно внимания – Арестович заявил, что Россия готовит массированный ракетный удар из Крыма: смотрите видео