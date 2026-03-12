Укр Рус
Украина отправила своих специалистов на Ближний Восток: как это комментируют в Кремле
12 марта, 17:44
2

Украина отправила своих специалистов на Ближний Восток: как это комментируют в Кремле

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Украина отправила специалистов по противодействию ударным беспилотникам в страны Ближнего Востока.
  • Кремль заявил, что это вопрос двусторонних отношений между Украиной и странами, которые попросили о помощи.

Недавно Владимир Зеленский заявил об отправке украинских специалистов по противодействию ударным беспилотникам в страны Ближнего Востока. В Кремле же назвали это вопросом двусторонних отношений.

Об этом 12 марта сообщило пропагандистское агентство Интерфакс со ссылкой на заявление Пескова.

Что об этом сказали в России?

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос отправки украинских военных в государства Ближнего Востока касается двусторонних отношений между Украиной и странами, которые обратились с запросом о помощи.

Напомним, по состоянию на 9 марта к Украине обратилось 11 стран с запросом о помощи в противодействии Ирану. Говорится о государствах-соседях Ирана, страны Европы и США. Зеленский сообщил, что представители заинтересовались опытом украинских военных и новейшими технологиями.

Почему Украина согласилась помочь странам-союзникам?

  • 11 марта Владимир Зеленский сообщил, что три группы украинских специалистов по беспилотным технологиям и противодействия БпЛА прибыли на Ближний Восток. Говорится о группах из экспертов, военных и инженеров.

  • Президент предложил организовать "тихий обмен" со странами Ближнего Востока, который предусматривает поставки Украине ракет для систем Patriot в обмен на поставки украинских дронов-перехватчиков.

  • Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко в комментарии 24 Канала предположил, что сейчас Украина за рубежом работает на свою репутацию и использует возможность продать технологии и продукты собственного военно-промышленного комплекса. По словам эксперта, сейчас Украина занимает важную роль в военном вопросе.