Специализированные магазины в Европе украинцы уже разгребли, – волонтер назвал нужды ВСУ

Чуть ли не каждый украинец пытается чем-то помочь армии. Волонтеры говорят, что специализированные военные магазины в Европе украинцы уже разгребли, поэтому некоторые товары в дефиците. В чем больше всего нуждаются военные – читайте в статье.

Об этом рассказал основатель ОО "Штаб 24" Олег Проц в эфире 24 канала.

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Что известно об ОО "Штаб 24"

Он поделился, что "Штаб 24" – это организация молодых небезразличных украинцев, которые с начала войны России против Украины стали помогать армии.

"В основном мы ориентируемся на военную амуницию , в частности каски, бронежилеты, тепловизоры. У нас есть отдел логистики и отдел финансов. Часть наших волонтеров постоянно находится за границей, которые ездят и проверяют амуницию", – рассказал основатель.

Их общественная организация с самого начала создания не фокусировалась на сборе небольших средств, они сгруппировались и начали привлекать средства из бизнеса и фондов.

Мы за более чем 50 дней освоили около 2 миллиардов долларов. Нашу эффективность видят и мы хотим предложить людям поделиться деньгами, а мы в свою очередь быстро купим все необходимое и доставим на передовую.

– сказал Олег Проц.

В чем сейчас больше нуждаются в ВСУ

Волонтер говорит, что сегодня запрос от воинов широк, но в основном просят приборы, увеличивающие их эффективность. Это тепловизионные прицелы, дроны с тепловизорами для корректировки огня, качественная амуниция, а также самое простое – комфортная качественная обувь и тактические перчатки и т.д.

По его словам, на самом деле все специализированные европейские магазины, в том числе с тактической одеждой, украинцы уже разгребли.

Они настолько включились в этот процесс, что зарубежные волонтеры в европейских городах говорят, что украинцы уже были и забрали. Это свидетельствует о сплоченности и большом желании помочь,

– заявил Олег Проц.

Что нужно? Волонтер признается, что сейчас военные больше всего нуждаются в дронах с тепловизионными камерами. "В Европе дефицит, а такие вещи помогают работать нашим ребятам на передовой", – добавил он.

Подразделение украинских военных срочно нуждается во внедорожниках, чтобы давать отпор врагам. Ребята в бою потеряли часть снаряжения. Волонтеры, среди которых журналистка 24 канала, организовали сбор денег:Моно: 5375414110443750Paypal: vyatkinaangelina@gmail.comБольше реквизитов и информации – читайте здесь . Благодаря читателям 24 канала удалось собрать средства на один из автомобилей.

К слову, украинские активисты покупают автомобили за границей, чтобы помочь подразделениям Вооруженных Сил Украины. Параллельно этим транспортом они перевозят гуманитарную помощь из Европы. Какие авто сейчас самые необходимые для украинских военных – читайте в статье.

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