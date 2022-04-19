Про це розповів засновник ГО "Штаб 24" Олег Проць в ефірі 24 каналу.

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Що відомо про ГО "Штаб 24"

Він поділився, що "Штаб 24" – це організація молодих небайдужих українців, які з початку війни Росії проти України почали допомагати армії.

"В основному ми орієнтуємося на військову амуніцію, зокрема каски, бронежилети, тепловізори. У нас є відділ логістики та відділ фінансів. Частина наших волонтерів постійно перебуває за кордоном, які їздять та перевіряють амуніцію", – розповів засновник.

Їхня громадська організація з початку створення не фокусувалася на зборі невеликих коштів, вони згрупувалися і почали притягувати кошти з бізнесу та фондів.

Ми за понад 50 днів освоїли близько 2 мільярдів доларів. Нашу ефективність бачать і ми хочемо запропонувати людям поділитися грошима, а ми в свою чергу швидко купимо все необхідне та доставимо на передову,

– сказав Олег Проць.

Чого зараз найбільше потребують ЗСУ

Волонтер каже, що сьогодні запит від воїнів широкий, але в основному просять прилади, які збільшують їхню ефективність. Це тепловізійні приціли, дрони з тепловізорами для коригування вогню, якісна амуніція, і навіть найпростіше – комфортне якісне взуття і тактичні рукавиці тощо.

За його словами, насправді всі спеціалізовані європейські магазини, зокрема з тактичним одягом, українці вже розгребли.

Вони настільки включилися в цей процес, що закордонні волонтери в європейських містах кажуть, що українці вже були і все забрали. Це свідчить про згуртованість та велике бажання допомогти,

– заявив Олег Проць.

Що потрібно? Волонтер зізнається, що зараз військові найбільше потребують дрони з тепловізійними камерами. "В Європі дефіцит, а такі речі допомагають працювати нашим хлопцям на передовій", – додав він.

Допоможіть захисникам! Підрозділ українських військових терміново потребує позашляховиків, аби давати відсіч ворогам. Хлопці у бою втратили частину спорядження. Волонтери, серед яких журналістка 24 каналу, організували збір грошей:



Моно: 5375414110443750

Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com



Більше реквізитів та інформації – читайте тут. Завдяки читачам 24 каналу вдалось зібрати кошти на одну з автівок.

До слова, українські активісти купують авто за кордоном, аби допомогти підрозділам Збройних Сил України. Паралельно цим транспортом вони перевозять гуманітарну допомогу з Європи. Які авто зараз є найнеобхіднішими для українських військових – читайте у статті.

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