Зеленский созывает заседание СНБО: какой вопрос будет обсуждаться

Президент Украины проведет специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будет обсуждаться важный вопрос, касающийся российско-украинской войны. Речь идет о проверке выполнения планов обеспечения устойчивости регионов.

Об этом президент заявил в ходе совещания послов Украины в Киеве, сообщает 24 Канал.

Что известно о цели заседания?

В понедельник, 3 августа, Зеленский сообщил, что на этой неделе состоится специальное заседание СНБО. На нем будут проверять, соблюдаются ли в областях планы устойчивости. Президент подчеркнул, что те, кто не справится с этой задачей, должны понести ответственность.

Для оценки того, выполняются ли они или нет, и, следовательно, будут нести ответственность те, кто не выполняет планы устойчивости для областей, для наших общин,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что на основе анализа власть сформулирует задачи для государства на международной арене.

Президент также поставил задачу перед премьер-министром. Сергей Корецкий должен подготовить список наиболее актуальных потребностей страны на ближайшее время.

У премьера должен быть четкий перечень того, что необходимо Украине на эту зиму, кто конкретно в сфере внешней политики должен обеспечить Украине тот или иной результат, ту или иную поставку, то или иное важное, безусловно, срочное решение,

– отметил Зеленский.

Он пояснил, что речь идет о:

финансовых потребностях;

оборудовании и ресурсах для общин;

ракетах для Patriot;

ракетах для систем ПВО;

комплексах IRIS-T, Hawk, SAMP/T, NASAMS;

вооружении для боевой авиации.

Зеленский подчеркнул, что все это точно необходимо Украине.

Также президент Украины анонсировал новые кадровые назначения. Бывший глава МВД Игорь Клименко станет новым секретарем СНБО.

Зеленский сообщил, что предшественник Клименко на этой должности Рустем Умеров станет главой Службы внешней разведки. Позже это подтвердил соответствующий указ.