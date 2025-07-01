"Призраки" в небе над Донбассом: впечатляющее видео, как разведчики уничтожили российские комплексы ПВО

Воины спецподразделения ГУР МО Prymary продолжают системно ослаблять противовоздушную оборону оккупантов. На этот раз разведчики мощно отработали на Донецком направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Что известно об уничтожении российской ПВО на Донбассе?

Воины Prymary мощно отработали по российской противовоздушной обороне на временно оккупированных территориях Донбасса.

На видео, которое обнародовало Главное управление разведки, – поражения дорогостоящей техники оккупационных войск. В частности, под точные удары дронов спецназовцев попали:

3 радиолокационных станции "Подлет 48Я6-К1";

2 радиолокационные станции "Ниобий-СВ";

2 пусковые установки комплекса "С-300В";

радиолокационная станция "П-18".

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Как Prymary отработали по российской ПВО: смотрите видео

Заметим, по состоянию на утро 19 июля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины 1198 средств противовоздушной обороны. К слову, общие потери личного состава превысили 1 040 000 бойцов.