Спецназовцы из ГУР десантировались на территории Крыма и нанесли удар по врагу: эффектные кадры

4 октября 2023, 13:59
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ГУР МО

Каждый день приближает Крым к освобождению от российских окупантов. По состоянию на 4 октября в ГУР МО рассказали, что спецназовцы десантировались на территории временно оккупированного полуострова.

В ГУР МО подчеркнули, что Крым будет украинским. Работа над этим продолжается.

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Десантировались на территории Крыма спецназовцы "Стугни", а также "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины. По оккупантах нанесли удар.

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Мар'яна Бекало