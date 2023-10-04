Спецназовцы из ГУР десантировались на территории Крыма и нанесли удар по врагу: эффектные кадры
4 октября 2023, 13:59Читати новину українською
Источник:ГУР МО
Каждый день приближает Крым к освобождению от российских окупантов. По состоянию на 4 октября в ГУР МО рассказали, что спецназовцы десантировались на территории временно оккупированного полуострова.
В ГУР МО подчеркнули, что Крым будет украинским. Работа над этим продолжается.
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Десантировались на территории Крыма спецназовцы "Стугни", а также "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины. По оккупантах нанесли удар.