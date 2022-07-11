Спецназовцы Нацгвардии уничтожили группы наблюдения россиян в Донецкой области
Источник:МВД
Спецназовцы Национальной гвардии успешно уничтожили передовые группы наблюдения российских оккупантов в Донецкой области.
Захватчикам не спрятаться от украинских военных
Оккупанты, кроме военной техники, использовали гражданские автомобили и маскировку. Но это не помешало гвардейцам обнаружить их еще на пути продвижения.
Внимание Позорный провал врага возле Марьинки и активизация авиации: карта боевых действий 11 июля
Далее спецназовцы дождались удобного момента для нанесения точечных ударов по артиллерии и сбросили ВОГ (боеприпасы) с дронов.
Враг продолжает нести значительные потери
По состоянию на 11 июля потери среди личного состава российской армии в войне против Украины составляют не менее 37 тысяч. Из-за высокой интенсивности боев подсчитать точное количество погибших оккупантов сложно.
За последние сутки ВСУ обезвредили сотню россиян. Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении.
К слову, в оккупированном Луганске поздно вечером 10 июля сообщали о мощных взрывах. Местные жители рассказали, что на российских военных складах началась детонация боекомплектов.
Коротко о ситуации в Донецкой области: последние новости
- российские оккупанты уже в который раз безуспешно пытаются наступать вблизи города Марьинка, но терпят неудачу. Украинские защитники отразили наступление, оккупантам пришлось отступить.
- По данным Генштаба, враг, вероятно, готовится активизировать боевые действия за Краматорск и Бахмут.
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