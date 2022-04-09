Спецназовцы ССО захватили российскую пушку "Мста-Б" и несколько бронетранспортеров

Спецназовцы Сил специальных операций захватили несколько единиц вражеской техники во время выполнения спецзаданий. Речь идет о пушке "Мста-Б" и нескольких бронетранспортерах.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Сил специальных операций.

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Теперь захваченная пушка вместе с боекомплектом будет отлично справляться с уничтожением российских оккупантов.

ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями. Работаем,

– заявили в Командовании.

Спецназовцы захватили несколько единиц техники оккупантов / Фото Командования ССО

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения на украинской территории погибли 19 тысяч российских оккупантов. Также враг потерял сотни единиц техники.

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